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НАБУ обнародует результаты голосования по Совету общественного контроля на следующей неделе

НАБУ обнародует результаты голосования по Совету общественного контроля на следующей неделе

КИЕВ. 30 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует результаты голосования по кандидатам в Совет общественного контроля 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"30 мая 2019 года в 21:00 завершилось рейтинговое Интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины пятого созыва. В этом году к процессу голосования присоединились 28 688 граждан, проживающих на территории Украины. Напоминаем, что в прошлом году в голосовании приняли участие 19 298 человек", - сообщили в НАБУ.

Так, в бюро отметили, что защита процесса от внешнего вмешательства обеспечивала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования - ОО "Электронная демократия".

"Официальные результаты голосования в форме списка с фамилиями 15 человек, набравших больше всего голосов, будут размещены на веб-сайте Национального бюро 6 июня 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

В НАБУ напомнили, что в соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Ее задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.

Ранее УНН сообщал, что в конкурсе по избранию членов в новый состав Совета общественного контроля (РГК) при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), который состоялся 30 мая 2019 года, приняли участие 44 кандидата от 29 общественных организаций.

Источник: УНН
Теги: выборы, голосование, контроль, НАБУ
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