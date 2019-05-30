Главы МИД Франции и Германии встретились с Климкиным

КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава МИД Франции Жак Ив Ле Дриан и глава МИД Германии в Киеве встретились с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает МИД Франции в Twitter, передаёт УНН.

"Министр иностранных дел Жак Ив ЛеДриан встретился сегодня со своими коллегами Павлом Климкиным и Хайко Маасом. Имели возможность повторить нашу приверженность Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Франция и Германия выразили президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе. Об этом говорится в совместном заявлении министра Европы и иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана и немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса, обнародованном посольством Франции в Украине.