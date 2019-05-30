Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 23:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3240
Версия для печати

Главы МИД Франции и Германии встретились с Климкиным

Главы МИД Франции и Германии встретились с Климкиным

Павел Климкин

КИЕВ. 30 мая. УНН. Глава МИД Франции Жак Ив Ле Дриан и глава МИД Германии в Киеве встретились с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом сообщает МИД Франции в Twitter, передаёт УНН.

"Министр иностранных дел Жак Ив ЛеДриан встретился сегодня со своими коллегами Павлом Климкиным и Хайко Маасом. Имели возможность повторить нашу приверженность Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Франция и Германия выразили президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе. Об этом говорится в совместном заявлении министра Европы и иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана и немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса, обнародованном посольством Франции в Украине.

Источник: УНН
Теги: МИД, Франция, Украина, Германия, Павел Климкин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.