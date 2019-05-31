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В Ровенской области нашли скелеты 19 репрессированных жертв НКВД

В Ровенской области нашли скелеты 19 репрессированных жертв НКВД

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Дубне, Ровенской области, на территории военной части были найдены 19 скелетов. Сообщается, что это останки жертв политических репрессий советских НКВД, которых расстреляли в 1941 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "UA: Ровно".

"Мы можем четко утверждать, что это расстреляны жертвы НКВД, что это политические заключенные. На данный момент мы не можем определить национальность, но, как говорят архивные данные, в основном это были украинцы, этнические немцы, это, возможно, были представители других национальностей", - прокомментировал останки директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

В частности, сообщается, что среди 19 расстрелянных - 16 мужчин и 3 женщины. По предварительным исследованиям ученых центра "Доля", на территории бывшей тюрьмы расстреляли более 500 человек.

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Добавляется, что на исследование мест захоронений в городском бюджете Дубна выделят 180 тыс грн.

Еще 30 тыс грн хотят выделить на перезахоронение тел расстрелянных. Такие данные озвучил мэр Дубна Василий Антонюк.

Как сообщал УНН, прокуратура Крыма установила организаторов и исполнителей геноцида крымскотатарского народа.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, СССР, раскопки, Труп
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