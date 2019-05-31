СММ ОБСЕ избрали нового руководителя миссии в Украине

КИЕВ. 31 мая. УНН. 30 мая, в четверг, новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине был избран турецкий дипломат Яшар Халитов Чевик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Сообщается сменивший на посту бывшего заместителя госсекретаря министерства иностранных дел Турции Ертурула Апакана.

До этого, в ОБСЕ попрощались с головой Специальной мониторинговой миссии в Украине Апаканом.

Церемония передачи полномочий состоялась в городе Вена, во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Генеральный секретарь организации Томас Гремингер вручил медаль ОБСЕ Ертурулу Апакану.

Как сообщал УНН, ранее в МИД Турции уже заявляли, что новым главным наблюдателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет турецкий дипломат Халитов Чевик.