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Зеленский не имеет никакой коммуникации с Россией - секретарь СНБО

Зеленский не имеет никакой коммуникации с Россией - секретарь СНБО

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не ведет никаких коммуникаций с Кремлем. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает УНН.

“Вопрос взаимоотношений с Россией не простые. Звучало много призывов, но война продолжается. Все публичные призывы мы воспринимаем только как информацию”, — сказал он.

По словам Данилюка, весь диалог с Россией будет проходить исключительно в “Нормандской формате”.

“Это означает, что это не только Украина-Россия, но и Франция и Германия. Они определенным модератором, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон”, — сказал Данилюк.

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В частности, секретарь СНБО сообщил, что встреча в “нормандской формате” может состояться в середине июля.

Напомним, раньше 21 мая немецкая канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрона и президент РФ Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре, как можно достичь прогресса в реализации минских договоренностей после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.

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Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
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