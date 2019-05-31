Спецпредставителя КНДР по США казнили после саммита в Ханое - СМИ

КИЕВ. 31 мая. УНН. Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хек Чхоль был казнен в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. С таким утверждением в пятницу выступила консервативная южнокорейская газета The Chosun Ilbo, сославшись на источники в КНДР, передает УНН.

По данным издания, также были казнены четыре представителя МИД КНДР, участвовавших в переговорах. Их обвинили в шпионаже в пользу США.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, были отправлены в исправительные лагеря.

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Напомним, первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

С тех пор в переговорах по ядерному разоружению Северной Кореи не было ощутимого прогресса. Вашингтон хочет, чтобы КНДР предоставила четкий отчет о собственных ядерных и ракетных мощностей, которые, согласно потенциальной сделке, должны быть осмотрены и демонтированы.

После этого, 27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе один на один, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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