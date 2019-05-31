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Зеленский показал фото из спортзала на Банковой

Зеленский показал фото из спортзала на Банковой

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографию из спортзала, на которой также глава Администрации Президента Андрей Богдан. Фотографию с подписью "на Банковой" Глава государства обнародовал в соцсети Facebook, передает УНН.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - написал Зеленский, добавив смайлы.

Добавим, на улице Банковой в Киеве находится Администрация Президента.

Как сообщал УНН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией. ГБР начало расследование исчезновения мониторов и серверов секретной информации АП. Сотрудники ГБР провели обыски в Администрации.

Источник: УНН
Теги: спорт, АП, Президент, Владимир Зеленский
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