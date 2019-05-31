Зеленский показал фото из спортзала на Банковой

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал фотографию из спортзала, на которой также глава Администрации Президента Андрей Богдан. Фотографию с подписью "на Банковой" Глава государства обнародовал в соцсети Facebook, передает УНН.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - написал Зеленский, добавив смайлы.

Добавим, на улице Банковой в Киеве находится Администрация Президента.

Как сообщал УНН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией. ГБР начало расследование исчезновения мониторов и серверов секретной информации АП. Сотрудники ГБР провели обыски в Администрации.