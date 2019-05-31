Регистрация | Вход |
USD: 26,87 0,1892  EUR: 29,92 0,1519 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 31 мая 2019 10:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае
Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6510
Версия для печати

Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству

Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Верховной Раде Украины сегодня состоится час вопросов к правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня.

Так, час вопросов к правительству должно состояться с 10:00 до 11:00.

После этого, с 11:00 до 11:30 запланировано объявление депутатских запросов.

Также в повестке дня запланировано рассмотрение трех вариантов законопроектов о сельскохозяйственной кооперации, которые вчера начали рассматривать по полной процедуре.

Напомним, вчера Верховная Рада отклонила отставку Гройсмана.

Как сообщал УНН, проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Верховной Раде зарегистрировали 29 мая.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.