Новости: Политика
Пятница, 31 мая 2019, 09:34 • Анжелика Зенова • 6510
Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Верховной Раде Украины сегодня состоится час вопросов к правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня.
Так, час вопросов к правительству должно состояться с 10:00 до 11:00.
После этого, с 11:00 до 11:30 запланировано объявление депутатских запросов.
Также в повестке дня запланировано рассмотрение трех вариантов законопроектов о сельскохозяйственной кооперации, которые вчера начали рассматривать по полной процедуре.
Напомним, вчера Верховная Рада отклонила отставку Гройсмана.
Как сообщал УНН, проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Верховной Раде зарегистрировали 29 мая.
Источник: УНН