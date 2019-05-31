Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Верховной Раде Украины сегодня состоится час вопросов к правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня.

Так, час вопросов к правительству должно состояться с 10:00 до 11:00.



После этого, с 11:00 до 11:30 запланировано объявление депутатских запросов.



Также в повестке дня запланировано рассмотрение трех вариантов законопроектов о сельскохозяйственной кооперации, которые вчера начали рассматривать по полной процедуре.



Напомним, вчера Верховная Рада отклонила отставку Гройсмана.



Как сообщал УНН, проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Верховной Раде зарегистрировали 29 мая.