Регистрация | Вход |
USD: 26,87 0,1892  EUR: 29,92 0,1519 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 31 мая 2019 12:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае
Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5295
Версия для печати

Фонд соцстрахования на месяцы задерживает выплаты детям и шахтерам - работодатели

Фонд соцстрахования на месяцы задерживает выплаты детям и шахтерам - работодатели

КИЕВ. 31 мая. УНН. Долг Фонда социального страхования по выплатам по беременности и родам, а также в случае несчастных случаев с шахтерами достиг 1,8 млн грн, задержки пока составляют 2 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Федерации работодателей, передает УНН.

"На сегодняшний день, задолженность по выплатам по больничным по беременности и родам, по несчастным случаям шахтерам составляет около 1,8 млн гривен. Срок задержки - 2 месяца. Прогнозируемый дефицит бюджета Фонда социального страхования до конца года - почти 3 млрд гривен", - отметили в пресс-службе организации.

При этом в Федерации добавили, что, по ее мнению, одной из причин, которые привели к такой ситуации, является, в частности, мошенничество и коррупционные проявления со больничным листам, которые приводят к миллиардным потерям работодателей.

По официальным данным, в прошлом году 27,3% больничных среди проверенных были выданы необоснованно. Доля поддельных больничных уже сейчас может достигать 10% от общего количества по Украине. К ним еще следует добавить потери средств работодателей, которые ими уплачиваются за первые 5 дней больничного своего работника. Потери могут составить до 1,5 миллиарда гривен в год.
Начиная с октября 2018 года, Федерация работодателей обращала внимание на критическую ситуацию, которая сложилась в Фонде социального страхования Украины. Сейчас Фонд фактически оказался на грани банкротства.

Напомним, в апреле правительство одобрило постановление, которое позволит запустить в работу Электронный реестр листков нетрудоспособности, сделает невозможной их фальсификацию.

Источник: УНН
Теги: выплаты, работа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.