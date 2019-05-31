Фонд соцстрахования на месяцы задерживает выплаты детям и шахтерам - работодатели

КИЕВ. 31 мая. УНН. Долг Фонда социального страхования по выплатам по беременности и родам, а также в случае несчастных случаев с шахтерами достиг 1,8 млн грн, задержки пока составляют 2 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Федерации работодателей, передает УНН.

"На сегодняшний день, задолженность по выплатам по больничным по беременности и родам, по несчастным случаям шахтерам составляет около 1,8 млн гривен. Срок задержки - 2 месяца. Прогнозируемый дефицит бюджета Фонда социального страхования до конца года - почти 3 млрд гривен", - отметили в пресс-службе организации.



При этом в Федерации добавили, что, по ее мнению, одной из причин, которые привели к такой ситуации, является, в частности, мошенничество и коррупционные проявления со больничным листам, которые приводят к миллиардным потерям работодателей.



По официальным данным, в прошлом году 27,3% больничных среди проверенных были выданы необоснованно. Доля поддельных больничных уже сейчас может достигать 10% от общего количества по Украине. К ним еще следует добавить потери средств работодателей, которые ими уплачиваются за первые 5 дней больничного своего работника. Потери могут составить до 1,5 миллиарда гривен в год.

Начиная с октября 2018 года, Федерация работодателей обращала внимание на критическую ситуацию, которая сложилась в Фонде социального страхования Украины. Сейчас Фонд фактически оказался на грани банкротства.



Напомним, в апреле правительство одобрило постановление, которое позволит запустить в работу Электронный реестр листков нетрудоспособности, сделает невозможной их фальсификацию.