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В Кабмине отреагировали на заявление о возможной отмене языкового закона

В Кабмине отреагировали на заявление о возможной отмене языкового закона

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Кабинете министров Украины отреагировали на возможную отмену закона об украинском языке, о чем говорил совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир, передает УНН.

Так, вице-премьер Украины Павел Розенко считает неприемлемым возможную отмену закона об украинском языке.

"Для "новых русских" новой власти в Украине. В свое время, один "фунт" (на фото) (депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко - ред.) для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет. Можем повторить", - написал Розенко в Twitter.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает такие действия частью путинской программы и путем экс-президента Украины Януковича.

"Соавтор избирательной программы Президента Б. Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским. И путь Януковича", - написал Кириленко.

Отметим, ранее Борис Шефир высказал мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

Добавим, Владимир Зеленский до президентства был актером и художественным руководителем "Квартала 95". Компания "Квартал 95" была основана в 2003 году Владимиром Зеленским, Сергеем и Борисом Шефирами, указано на сайте компании.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, украинский язык, закон
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