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Пограничников с начала года недофинансировали на 840 млн гривен

Пограничников с начала года недофинансировали на 840 млн гривен

КИЕВ. 31 мая. УНН. Государственную пограничную службу Украины с начала года недофинансировали на 840 млн гривен. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает УНН.

"В силу ряда обстоятельств офицеры и контрактники среднего звена имеют более низкий уровень заработной платы чем те, кто находится на начальном уровне военной карьеры в ГПСУ. Такая ситуация произошла из-за недофинансирования с начала года. В целом уровень недофинансирования составляет около 840 млн. Это те средства, которые нужны, чтобы выровнять дисбаланс в денежном обеспечении военнослужащих ", - сказал Слободян.

Кроме того, в этом году ГСЧС оставили без средств на форму для спасателей .

Как сообщал УНН, по данным ГНСУ, в море и внутренних водах наблюдается увеличение правонарушений.

Источник: УНН
Теги: пограничники, финансирование

В тексте упоминаются

Слободян Олег
Слободян Олег
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