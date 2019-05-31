Аваков заявил, что не будет баллотироваться в нардепы

КИЕВ. 31 мая. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет принимать политического участия в избирательной кампании и не будет баллотироваться в народные депутаты. Об этом Аваков сообщил в Facebook, передает УНН.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность и беспристрастность системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не принимать политического участия в этой избирательной кампании и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал Аваков.

Напомним, ранее в команде Президента Украины Владимира Зеленского высказывали мнение, что до парламентских выборов глава МВД Арсен Аваков будет выполнять свои должностные обязанности.