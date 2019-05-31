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Зеленский провел встречу с Сытником и Холодницким

Зеленский провел встречу с Сытником и Холодницким

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Президента, передает УНН.

"Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Зеленский подчеркнул, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность.

"Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - отметили у Президента.

Кроме того, стороны обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Напомним, в ЕС напомнили Зеленскому об его обещании по активизации борьбы с коррупцией в стране.

Также Зеленский заявлял, что в Украине идут две войны: война с Россией и война с коррупцией внутри страны.

Источник: УНН
Теги: коррупция, встреча, Назар Холодницкий, НАБУ, САП, Артем Сытник, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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