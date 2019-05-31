В Польше учатся 40 тысяч украинских студентов — дипломат

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Польше сегодня учатся 40 тысяч украинских студентов. Об этом во время лекции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко заявил министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович, передает корреспондент УНН.

"В Польше в настоящее время обучаются 40 тысяч украинских студентов, и каждый университет может найти этих представителей вашего общества... Мы поздравляем их, приглашаем их", - сказал Чапутович.

Он подчеркнул, что украинские студенты должны использовать знания и навыки, которые они получили во время обучения в Польше и других странах ЕС, а затем вернуться и построить современное украинское государство, общество.

Как сообщал УНН, согласно результатам исследования, среди всех иностранных студентов в Польше более половины - 55% составляют украинцы.