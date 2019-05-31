У Зеленского отреагировали на заявления по отмене языкового закона

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Администрации Президента Украины Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира о, в частности, уменьшении доли языковых квот на телевидении и радио, отмене закона о языке и возможности договориться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на пресс-службу АП сообщает BBC Украина, передает УНН.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации Президента", - заявили в пресс-службе.

Также в АП напомнили, что Борис Шефир не является должностным лицом Администрации Президента или членом партии "Слуга народа", - так же как не является ни штатным, ни внештатным советником Президента.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с Главой государства", - уточнили в пресс-службе Президента.

В АП отметили, что Президент неоднократно высказывал свою позицию относительно возможных переговоров с Россией: они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.

Что касается языкового закона, добавили в АП, то Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного. При этом Президент считает, "что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", говорится в ответе пресс-службы Главы государства.

Комментируя идею уменьшения квот, в пресс-службе заявили, что это не является компетенцией Президента: "По этому вопросу должен быть широкий профессиональный и общественный диалог".

Ранее совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир высказал мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

Добавим, Владимир Зеленский до президентства был актером и художественным руководителем "Квартала 95". Компания "Квартал 95" была основана в 2003 году Владимиром Зеленским, Сергеем и Борисом Шефирами, указано на сайте компании.

Как сообщал УНН, в Кабмине считают неприемлемым возможную отмену закона об украинском языке. Председатель ВР Парубий заявил, что украинский народ не позволит отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию.