Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами внешнеполитических ведомств Польши и Швеции. Об этом сообщает МИД Польши в Twitter, передает УНН.

"Во время визита в Киев, министры Польши Яцек Чапутович и Швеции Маргот Валстрьом встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщило министерство.

По информации ведомства, в ходе встречи были обсуждены поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, восстановления мира на Донбассе и дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС.

Как сообщал УНН, ранее Франция и Германия выразили президенту Украины Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе.

Также напомним, что накануне министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем по прибытии в Киев провели встречи с заместителем главы АП Вадимом Пристайко и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.