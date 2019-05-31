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По состоянию на апрель в Крыму 86 человек лишены свободы по политическим мотивам - правозащитники

По состоянию на апрель в Крыму 86 человек лишены свободы по политическим мотивам - правозащитники

КИЕВ. 31 мая. УНН. По состоянию на апрель 2019 году в Крыму 86 человек были лишены свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования. Об этом говорится в Мониторинговом осмотре ситуации с правами человека в Крыму за апрель Крымской правозащитной группы (КПГ), передает УНН.

"По состоянию на апрель 86 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного уголовного преследования", - говорится в отчете.
Так, по словам правозащитников, 15 апреля в селе Штурмовое Балаклавского района Севастополя сотрудники ФСБ РФ, МВД РФ и Росгвардии РФ произвели обыск у имама местной мечети Рустема Абилев, после которого он был задержан.

17 апреля в 3:00 на КВПП "Каланчак" во время выезда из Крыма сотрудники ФСБ РФ задержали активиста "Крымской солидарности" Раима Айвазова.

Как сообщал УНН, 30 мая в Джанкое российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток. Сначала была задержана активистка, правозащитница и гражданская журналистка Лутфие Зудиева. Позже стало известно и о задержании активистки, жены фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора инициативы "Крымское детство" Мумин Салиевой. Впоследствии Салиеву отпустили. Немного позже отпустили и Зудиеву.

Источник: УНН
Теги: Крым, правозащитники, задержание
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