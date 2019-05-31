Зеленский изменил состав СНБО

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №340/2019, передает УНН.

Указом внесены в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины следующие изменения:

председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Владимир Зеленский - Президент Украины.

Указом вводятся в персональный состав СНБО следующие лица:

Баканов Иван Геннадьевич - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

Богдан Андрей Иосифович - Глава Администрации Президента Украины;

Данилюк Александр Александрович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Маркарова Оксана Сергеевна - Министр финансов Украины;

Пристайко Вадим Владимирович - Заместитель Главы Администрации Президента Украины;

Рябошапка Руслан Георгиевич - Заместитель Главы Администрации Президента Украины;

Хомчак Руслан Борисович - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины;

При этом, документом выводятся из состава СНБО И.Райнин, А.Турчинов, В.Муженко и Ю.Стець.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, сегодня должно состояться заседание СНБО.

Ранее УНН сообщал, что Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли.

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики.