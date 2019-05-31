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Вашингтон прислал в Киев временно поверенного в делах США в Украине

Вашингтон прислал в Киев временно поверенного в делах США в Украине

КИЕВ. 31 мая. УНН. Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временно поверенного в делах США в мае 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства, передает УНН.

Сообщается, что с 2013 года по апрель 2019 года Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии - министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланд; советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в совете национальной безопасности в исполнительном аппарате президента.

Кристина также работала в посольстве США в Москве, России; в миссии США в ЕС; в посольстве США в Маниле, на Филиппинах.

В госдепе США в Вашингтоне Кристина работала над вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией, сообщили в посольстве.

Как сообщал УНН, в мае завершилась каденция посла США в Украине Мари Йованович в Киеве.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, посольство
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