Зеленский сменил два указа предыдущих президентов

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился внести изменения в Указы президента Украины в Положении об Администрации Президента и в статью Указа Президента Украины "Вопросы Администрации Президента Украины". Об этом говорится в указе №347/2019 "О внесении изменений в Указы Президента Украины от 2 апреля 2010 № 504 и от 14 июля 2014 № 592", размещенном на сайте Президента, передает УНН.

В частности Зеленский внес в законы следующее: "Глава Администрации Президента Украины, его Первый заместитель и заместители, руководитель аппарата Администрации Президента Украины, первый помощник, помощники Президента Украины, Советник Президента Украины - Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, советники Президента Украины, Пресс- секретарь Президента Украины, представители Президента Украины, уполномоченные Президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины ".

Согласно указу, Президент поручил Главе Администрации Президента Украины осуществить в установленном порядке меры, вытекающие из настоящего Указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Зеленский освободил Петра Цигикал от должности Председателя Государственной пограничной службы Украины.