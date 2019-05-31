Заседание СНБО по энергобезопасности: что обсуждали

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны, посвященную энергетической безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Так, во время совещания он напомнил, что посетил шахту "Лесная" в Львовской области, где погибли двое горняков.

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"Два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" возле Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - сказал Глава государства.

Отмечено, что сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

Кроме того, Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшился на 47%. Также украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников, отметили в АП.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что одним из обязательств Украины перед Евросоюзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынке электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что СНБО рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Позже секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики.

Также напомним, что 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.