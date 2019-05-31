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Первое полноценное заседание СНБО будет посвящено войне на Востоке - Данилюк

Первое полноценное заседание СНБО будет посвящено войне на Востоке - Данилюк

КИЕВ. 31 мая. УНН. Первое полноценное заседание Совета безопасности и обороны Украины будет посвящено проблемам на Востоке Украины. Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Данилюк после совещания с участием членов СНБО, которое состоялось в АП, передает корреспондент УНН.

"Это был новый формат - совещание. Первое полноценное заседание будет посвящено проблемам на Востоке, с войной на Востоке нашей страны. Через одно - будет посвящено проблемам в сфере энергетики", - сказал Данилюк.

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Напомним, ранее Зеленский заявлял, что СНБО рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

Позже секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что заседание СНБО будет посвящено только вопросу энергетики.

Также напомним, что 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Данилюк

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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