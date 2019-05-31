Выборы в Раду: в ЦИК уже объявили 13 тендеров

КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время подготовки к внеочередным парламентским выборам Центральная избирательная комиссия объявила уже 13 процедур закупок, сроки которых выходят за пределы сроков подготовки к выборам. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

"Комиссия принимает все меры по закупкам необходимых товаров и услуг для обеспечения надлежащей организации подготовки и проведения выборов. Помимо того, сроки проведения закупок выходят за пределы сроков, установленных Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины". Фактически, по состоянию на 31 мая, Комиссией объявлено 13 процедур закупок", - отметили в ЦИК, уточнив, что по результатам переговоров Центральная избирательная комиссия может заключить соответствующие договоры уже 8 июня 2019 года.

Как добавили в пресс-службе, 25 мая объявлены открытые торги (в том числе с публикацией на английском языке) по закупке услуг по изготовлению и доставке:

1) информационных плакатов политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе (ожидаемая стоимость - 14383680 грн);

2) бланков протоколов, актов и т.п. (ожидаемая стоимость - 20782989 грн);

3) избирательных урн (стационарных (больших) (ожидаемая стоимость - 11550000 грн);

4) архивных боксов (ожидаемая стоимость - 4500000 грн).

Конечный срок предоставления вышеуказанных услуг - 16 июля 2019 года.

28 мая ЦИК объявлены открытые торги по закупке услуг по изготовлению и доставке:

1) пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов (ожидаемая стоимость - 363 168 грн);

2) номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн (ожидаемая стоимость - 594 327 грн);

3) журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан в избирательной комиссии (ожидаемая стоимость - 874 785 грн);

4) сборника нормативно-правовых актов по вопросам применения Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" (ожидаемая стоимость - 1166600 грн);

5) издание Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" (ожидаемая стоимость - 2338250 грн);

6) сборников "Разъяснение о порядке подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке после окончания голосования на выборах народных депутатов Украины" (ожидаемая стоимость - 763 200 грн).

Кроме того, 28 мая проведены переговоры с ООО "Научно-производственное предприятие "Медирент", ГП "Редакция газеты "Голос Украины" и ГП "Редакция газеты "Урядовый курьер" по закупкам в соответствии следующих услуг:

1) по модификации и поддержке информационно-аналитической системы "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы" (стоимость закупки - 15630000 грн);

2) публикации материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в газете "Голос Украины" в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" (стоимость закупки - 4329780 грн);

3) публикации материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в газете "Урядовый курьер" в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" (стоимость закупки - 3996720 грн).

Напомним, Министерство экономического развития и торговли позволило Центризбиркому разбивать крупные тендеры на меньшие в ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам.