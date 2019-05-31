Зеленский планирует визит в Париж - глава МИД Франции

КИЕВ. 31 мая. УНН. Уже в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Париж. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил после встречи с Зеленским, передает корреспондент УНН.

По словам министра, во время встречи говорили о ситуации на Донбассе, Минском процессе, а также о подготовке визита Зеленского в Париж и встречи с президентом Франции.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж", - сказал Ле Дриан и добавил, что получил от президента Франции поручение провести подготовку.

Кроме того глава МИД добавил, что почувствовал, что Зеленский желает работать для усиления двусторонних отношений.

Напомним, Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши.