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Зеленский планирует визит в Париж - глава МИД Франции

Зеленский планирует визит в Париж - глава МИД Франции

Жан-Ив Ле Дриан

КИЕВ. 31 мая. УНН. Уже в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Париж. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил после встречи с Зеленским, передает корреспондент УНН.

По словам министра, во время встречи говорили о ситуации на Донбассе, Минском процессе, а также о подготовке визита Зеленского в Париж и встречи с президентом Франции.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж", - сказал Ле Дриан и добавил, что получил от президента Франции поручение провести подготовку.

Кроме того глава МИД добавил, что почувствовал, что Зеленский желает работать для усиления двусторонних отношений.

Напомним, Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши.

Источник: УНН
Теги: Франция, визит, Париж, Владимир Зеленский
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