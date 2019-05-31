Глава МИД Франции завтра посетит зону отчуждения ЧАЭС

КИЕВ. 31 мая. УНН. Завтра, 1 июня, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует посетить зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом он сообщил журналистам после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Завтра я посещу Чернобыль", - сказал Ле Дриан.

По его словам, он хочет увидеть, на каком этапе реализации находится проект по реабилитации и обеспечения безопасности объекта Чернобыльской АЭС.

Ле Дриан добавил, что над проектом работают ведущие французские компании.

Напомним, в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Париж.