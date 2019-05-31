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ЦИК зарегистрировала еще 40 общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах в ВР

ЦИК зарегистрировала еще 40 общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах в ВР

КИЕВ. 31 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 31 мая, дала разрешение еще 40 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины еще 40 общественным организациям.

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"Таким образом, на 31 мая 2019 года Комиссия предоставила разрешение 90 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по внеочередным парламентским выборам.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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