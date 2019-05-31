Выборы в Раду: ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий

КИЕВ. 31 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 21 июля. Такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК, передает УНН.

"... ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦИК зарегистрировала еще 40 общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах в ВР

Как сообщили в пресс-службе, с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека.

Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек.

Напомним, ЦИК уже зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы.