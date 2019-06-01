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Глава государства предлагает законодательно закрепить спецучастки для военных

Глава государства предлагает законодательно закрепить спецучастки для военных

КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает законодательно закрепить создание спецучастков для голосования в местах временной дислокации воинских частей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”, которое цитирует комментарий Администрации президента.

В Администрации президента сообщили, что он внес в Верховную Раду как неотложный законопроект “О внесении изменений в закон Украины „О выборах народных депутатов Украины“ относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих”.

Как отмечается, документ предлагает закрепить в законе положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства обороны Украины специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые выполняют задачи по назначению вне мест постоянной дислокации.

В АП отметили, что речь идет прежде всего о тех, кто выполняет задачи по назначению в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Напоминаем, Разумков заявил, что не согласен с позицией Шефира по языковому закону.

Источник: УНН
Теги: Украина, Администрация президента, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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