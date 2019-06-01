Военным планируют доплачивать перед выходом в ООС

КИЕВ, 1 июня. УНН. Личный состав подразделений Вооруженных сил перед выходом в район проведения операции объединенных сил будут премировать в размере 3 тысяч грн. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак, передает УНН.

"Военнослужащих ВС, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премировано 3 тыс грн .... С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс грн ", - сообщил он.



Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим, а также предусмотреть средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии меньше прожиточного минимума.