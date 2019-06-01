Регистрация | Вход |
USD: 26,87 0,0000  EUR: 29,92 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 01 июня 2019 11:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Раде назвали возможную дату рассмотрения изменений в законе о публичных закупках
В Раде назвали возможную дату рассмотрения изменений в законе о публичных закупках
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3750
Версия для печати

Военным планируют доплачивать перед выходом в ООС

Военным планируют доплачивать перед выходом в ООС

КИЕВ, 1 июня. УНН. Личный состав подразделений Вооруженных сил перед выходом в район проведения операции объединенных сил будут премировать в размере 3 тысяч грн. Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак, передает УНН.

"Военнослужащих ВС, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будет премировано 3 тыс грн .... С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс грн ", - сообщил он.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко дал поручение на 37% поднять денежное довольствие военнослужащим, а также предусмотреть средства на выплату компенсаций пенсионерам, получающим пенсии меньше прожиточного минимума.

Источник: УНН
Теги: зарплата, ВСУ, ООС

В тексте упоминаются

Полторак Степан
Полторак Степан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.