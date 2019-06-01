В Конгрессе США представлено законопроект об усилении поддержки Украины

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальности целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США. Об этом говорится в сообщении на странице Посольства Украины в США в Facebook, передает УНН.

Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

Как сообщал УНН, Украина и США ведут диалог по противодействию ксенофобии и дискриминации .