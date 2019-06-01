В СНБО пообещали выплаты задолженности шахтерам в сжатые сроки

КИЕВ. 1 июня. УНН. Задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт будет погашена в сжатые сроки. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в Facebook, передает УНН.

"Вчера состоялась продуктивная совещание Президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли. Обнаружили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности. Во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы.



В частности, в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт ", - рассказал Данилюк.

По его словам, правительство также хочет ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в угольнодобывающей отрасли, прежде всего - усиление безопасности шахтеров. Также по инициативе Президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей.



Кроме того, члены СНБО оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки. Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения.



Напомним, окончательным решением вчерашнего заседания Совета национальной безопасности и обороны было дать 2 недели его участникам для решения проблем, которые были определены как приоритетные, предложить решения и внедрить их.