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СНБО обещает помочь с восстановлением водоснабжения на Донбассе

СНБО обещает помочь с восстановлением водоснабжения на Донбассе

КИЕВ. 1 июня. УНН. Совет национальной безопасности и обороны в случае необходимости присоединится к решению проблемы по восстановлению водоснабжения для 100 тыс. жителей Донбасса, лишенных услуги из-за отключени\ от электроснабжения предприятия "Вода Донбасса". Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в Facebook, передает УНН.

"Критическую ситуацию с функционированием предприятия "Вода Донбасса" правительство ее исправит быстрее. Это - восстановление водоснабжения для более 100 000 наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - отметил Данилюк.

Напомним, в шести населенных пунктах Донецкой области была прекращена подача воды из-за отключения от электроснабжения Артемовского фильтровальной станции на предприятии "Вода Донбасса".

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, водоснабжение
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