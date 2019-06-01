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Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка

Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка

Николай Кулеба

КИЕВ. 1 июня. УНН. Николая Кулебу снова назначили уполномоченным Президента Украины по правам ребенка. соответствующее решение опубликовано на сайте Президента, передает УНН.

Президент Украины Володимр Зеленский подписал указ о назначении Н.Кулебы уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

Как сообщал УНН, 19 мая пятый президент Украины Петр Порошенко освободил уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебц. Соответствующий указ №290 размещен на сайте Президента Украины .

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Напомним, Кулеба уже занимал должность детского омбудсмена с декабря 2014 по май 2019.

Источник: УНН
Теги: дети, омбудсмен, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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