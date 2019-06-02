Российские СМИ подтвердили, что Трамп направил приглашение Зеленскому

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон. Информацию об этом корреспонденту российского агентства ТАСС подтвердили в субботу в Белом доме, сообщает УНН.

“Я могу подтвердить, что приглашение было направлено, но дата (визита) еще не определена, и нам на данный момент больше нечего сообщить (по данному вопросу)”, — отметил собеседник агентства, отвечая на просьбу предоставить детали возможного визита Зеленского.

Ранее в субботу администрация президента Украины подтвердила, что Трамп пригласил главу украинского государства посетить США. Зеленский поблагодарил главу Белого дома “за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон”, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как сообщал УНН, американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине.