Матиос не собирается в отставку досрочно

КИЕВ. 2 июня. УНН. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не планирует досрочно уходить в отставку в связи со сменой власти. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.

"Я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продлевать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть. У меня контракт до октября", - сообщил свою позицию прокурор.



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Как сообщал УНН, комитет рассмотрит проекты постановлений об отставке Полторака и Грицака на следующей неделе .



Напомним, Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина.