Глава МИД Франции осмотрел новый саркофаг в Чернобыле

КИЕВ. 2 июня. УНН. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня в рамках своего визита в Украину посетил Чернобыль. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter, передает УНН.

"Министр Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решением французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала Дюмон.

Напомним, во время визита в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан планировал увидеть, на каком этапе реализации находится проект по реабилитации и обеспечения безопасности объекта ЧАЭС.

Ле Дриан добавил, что над проектом работают ведущие французские компании.

Ранее УНН сообщал, что ориентировочно введения Нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской атомной электростанции в эксплуатацию запланирован на 2019 год.