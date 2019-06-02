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Глава МИД Франции осмотрел новый саркофаг в Чернобыле

Глава МИД Франции осмотрел новый саркофаг в Чернобыле

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня в рамках своего визита в Украину посетил Чернобыль. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter, передает УНН.

"Министр Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решением французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI", - написала Дюмон.

Напомним, во время визита в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан планировал увидеть, на каком этапе реализации находится проект по реабилитации и обеспечения безопасности объекта ЧАЭС.

Ле Дриан добавил, что над проектом работают ведущие французские компании.

Ранее УНН сообщал, что ориентировочно введения Нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской атомной электростанции в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Источник: УНН
Теги: Франция, визит, Чернобыль, ЧАЭС
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