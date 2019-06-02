Путина нет среди приглашенных на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президента РФ Владимир Путин нет в приглашенных на празднование 75 летия высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Отмечено, что на торжественные мероприятия приглашены делегации стран, участвовавших в операции Overlord и D-Day вместе с Великобританией. Так, приглашены делегации США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Люксембурга, Греции, Словакии и Чехии.

Отметим, 6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, на которые приглашены ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

Справка. Нормандская операция, или Операция "Оверлорд" - стратегическая операция войск Антигитлеровской коалиции с целью вторжения на оккупированную немецкими войсками территорию северо-западной Франции во время Второй мировой войны.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин пока не получал приглашения на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.

Как сообщал УНН, по данным CNN, Трамп с женой примут участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине высадки войск в Нормандии в Портсмуте, городе на южном побережье Англии, где расположена одна из главных баз британского ВМФ, и который является важным местом высадки под время операции во время Второй мировой войны.