В России ответили на требования Украины в Международном суде ООН

КИЕВ. 2 июня. УНН. Россия на слушаниях в Международном суде в Гааге планирует доказывать отсутствие юрисдикции этого органа для рассмотрения судебного дела "Украина против Российской Федерации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциями в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается привлечь их механизмы разрешения спора для достижения политических целей", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что их представители приведут другие юрисдикционные возражения, связанные, в частности, с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые, согласно упомянутым конвенциями, должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН.

Как отметили в министерстве, природа украинских обвинений в адрес России и споры, которые возникли на основе противоречия между двумя странами, не имеют отношения ни к одной из конвенций.

"Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - заявили в МИД РФ.

Добавим, что 3-7 июня 2019 года в Гааге (Нидерланды) состоятся слушания Международного суда ООН по делу о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конценции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщал УНН, Президент Украины образовал делегацию Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, в 2018 году Украина подала в Международный суд ООН меморандум против РФ о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.