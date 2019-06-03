Сегодня Международный суд ООН рассмотрит возражения РФ в иске Украины

КИЕВ. 3 июня. УНН. Международный суд ООН начнет рассмотрение возражений Российской Федерации о наличии у суда юрисдикции по иску “Украина против России”, сообщает УНН со ссылкой на Twitter суда.

Иск от 2017 года касается применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила в Facebook, что: “В 10:00 утра Суд в Гааге начнет рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по нашему большому иска. Россия воспользовалась своим правом и сделала все возможное для того, чтобы затянуть рассмотрение дела по существу”.

По ее словам — большинство украинских материалов будет обнародовано на сайте суда.

“Несмотря на то, что наша делегация намного меньше российской, она состоит из проверенных временем представителей МИД, СБУ, ГПУ, непосредственно расследуют дела по сбивания МН17, террористических актов в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, обеспечивающих предоставление международно-правовой помощи и участвовали во всех переговорах с русскими по этим вопросам”, — добавила Зеркаль.

Стоит напомнить, что в России ответили на требования Украины в Международном суде ООН.