Сегодня в Париже очередная "битва" в ПАСЕ по России

КИЕВ. 3 июня. УНН. Заседание регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится в Париже в понедельник, 3 июня. Это станет очередной "битвой" против изменений в регламент организации, которые могут позволить делегации России участвовать в работе ПАСЕ. Об этом сообщил накануне глава постоянной украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает УНН.

"Завтра (3 июня - ред.) будет очередная битва в ПАСЕ. Финальная 24 июня. Пророссийские силы бросили все на достижение своей цели. Мы ожидаем всего, средствами гнушаться не будут. Но если Ассамблея сдаст позиции, это будет иметь плохие последствия для всего Совета Европы. Однако, россиян это тоже вполне устраивает", - написал Арьев в Facebook.

Напомним, ранее Арьев заявил, что в Совете Европы пытаются изменить регламент для того, чтобы пойти на встречу РФ и не допустить ее выхода из СЕ.

Также напомним, 17 мая более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, которое может позволить России вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.