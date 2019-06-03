На этой неделе Рада рассмотрит закон о ВСК и Избирательном кодексе

КИЕВ. 3 июня. УНН. На этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса. Об этом свидетельствует проект расписания заседаний Верховной Рады Украины на 4-7 июня, передает УНН.

Согласно проекту, во вторник, 4 июня, нардепы планируют рассмотреть законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины во втором чтении.

На четверг, 6 июня, запланировано рассмотрение проекта Избирательного кодекса (во втором чтении).

Также в четверг внесен в проект повестки дня как неотложный президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (второе чтение).

Напомним, народные депутаты Украины могут рассмотреть проект закона об изменениях в законе о публичных закупках уже в четверг, 6 июня, в случае, если представитель Президента будет настаивать на безотлагательном рассмотрении.