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Парубий рассказал, какие законы Рада сможет принять на этой неделе

Парубий рассказал, какие законы Рада сможет принять на этой неделе

Андрей Парубий

КИЕВ. 3 июня. УНН. На этой пленарной неделе парламентарии могут принять проекты законов о сельской кооперации, об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан, об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, а также законопроект о временных следственных комиссиях. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Мы начнем эту пленарную неделю завершением рассмотрения закона о сельскохозяйственной кооперации. Я надеюсь, что мы сможем принять по нему положительное решение. На прошлой неделе мы включили в повестку дня два законопроекта, которые смогли объединить зал, - об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и также по усилению ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами", - отметил Парубий.

По его словам, по двум законопроектам об усилении ответственности также должны быть положительные решения парламента, поскольку они "объединяют зал".

Кроме того, как отметил спикер, уже ориентировочно в 13:00 вторника, 4 июня, парламент перейдет к рассмотрению законопроекта о ВСК. По его мнению, парламентарии смогут выйти к принятию решения уже утром в четверг, 6 июне.

Также в четверг нардепам предлагается рассмотреть блок законов по усилению европейского сотрудничества, а уже после обеда парламент сможет приступить к рассмотрению Избирательного кодекса, который является "самым масштабным проектом закона этой каденции".

Напомним, этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.

Источник: УНН
Теги: ВР, Андрей Парубий
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