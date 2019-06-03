Названо имя пресс-секретаря Президента Зеленского

КИЕВ. 3 июня. УНН. Журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе и стала пресс-секретарем Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Командой Зеленского.

"В конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек. В финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из АП. Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Юлии Мендель 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.