Австралия страдает от российской пропаганды - дипломат

КИЕВ. 3 июня. УНН. В последнее время Россия пытается активно пропагандировать свои ценности в медийном пространстве Австралии. Об этом Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австралии Николай Кулинич рассказал в интервью изданию "Голос Украины", передает УНН.

"За последние четыре года я наблюдал огромные попытки РФ прорваться на медийное пространство Австралии, организовать кибердиверсии или хакерские атаки. Запустили сюда вирус "Петя", который в Австралии до сих пор вспоминают...", - сообщил он.

По словам господина Кулинича, австралийцы обеспокоены вмешательством России, поскольку территориальная удаленность делает их непричастными к глобальным угрозам. Однако оказалось, что островная страна достаточно уязвима перед хакерскими атаками.

"Здесь (в Австралии - ред.) очень серьезно этим занимаются (вопросом кибербезопасности - ред.): есть член Кабмина, уполномоченный по вопросам кибербезопасности, есть специальный посол по кибербезопасности в МИД. Причем Украину в этой области очень ценят", - отметил Николай Кулинич.

Отвечая на вопрос относительно мотивов заинтересованности России в Австралии, Кулинич отметил, что Австралия является одним из наиболее активных членов санкционной коалиции, кроме того, мировоззрение Российской Федерации австралийцев не устраивает.

"Между тем Россия фактически беспрепятственно пользуется в Австралии телеканалом "Спутник". Russia Today можно увидеть в большинстве крупных отелей. И политика этих каналов просто наглая, направленная на подрыв авторитета других стран", - добавил дипломат.

Напомним, в 2018 году украинские специалисты заблокировали около 400 кибератак.