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Послы выразили протест из-за памятника Шухевичу

Послы выразили протест из-за памятника Шухевичу

КИЕВ. 3 июня. УНН. Послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион в Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу. Об этом посольство Польши в Украине сообщило в своем Twitter, передает УНН.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий i посол Израиля Джоэл Лион в Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, украинский институт национальной памяти обратился в Министерство иностранных дел Украины из-за акта вандализма над памятником участникам украинского подполья времен Второй мировой войны на кладбище с. Фредрополь в Польше, а также призвал польскую сторону расследовать инцидент.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Израиль
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