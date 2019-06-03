Баканов прокомментировал возможность назначения его главой СБУ

КИЕВ. 3 июня. УНН. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и и.о. председателя СБУ Иван Баканов заявил во время брифинга, что возглавит спецслужбу, если Верховная Рада согласует его кандидатуру, передает корреспондент УНН.

"От меня этот вопрос не зависит, оно зависит, в том числе, от Верховной Рады Украины, если ВР утвердит мою кандидатуру, то, соответственно, я буду председателем СБУ", - сказал Баканов, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он возглавить СБУ.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал и.о. председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова за две недели отчитаться о первых результатах работы.

Ранее Баканов назвал задачи, поставленные Зеленским перед СБУ.

Напомним, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.