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Баканов прокомментировал возможность назначения его главой СБУ

Баканов прокомментировал возможность назначения его главой СБУ

Иван Баканов

КИЕВ. 3 июня. УНН. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и и.о. председателя СБУ Иван Баканов заявил во время брифинга, что возглавит спецслужбу, если Верховная Рада согласует его кандидатуру, передает корреспондент УНН.

"От меня этот вопрос не зависит, оно зависит, в том числе, от Верховной Рады Украины, если ВР утвердит мою кандидатуру, то, соответственно, я буду председателем СБУ", - сказал Баканов, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли он возглавить СБУ.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал и.о. председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова за две недели отчитаться о первых результатах работы.

Ранее Баканов назвал задачи, поставленные Зеленским перед СБУ.

Напомним, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.

Источник: УНН
Теги: СБУ
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