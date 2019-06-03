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"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"
"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"
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Кучма будет представлять Украину на переговорах по Донбассу

Источник: УНН
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