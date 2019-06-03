Кучма будет представлять Украину на переговорах по Донбассу

КИЕВ. 3 июня. УНН. Второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"У нас есть общая позиция (с нашими международными партнерами - ред.) - это возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандском формате и разблокировки минского процесса. Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой", - отметил Зеленский.

По его словам, он хотел, чтобы переговорный процесс возглавил опытный человек.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал, что Президент Украины Владимир Зеленский представит новую команду переговорщиков от Украины в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Добавим, что до этого Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях представлял Евгений Марчук.

Отметим, что Кучма не впервые является представителем Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. 2 октября 2018 года он завершил свою работу в Трехсторонний контактной группе.