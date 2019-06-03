Регистрация | Вход |
USD: 26,85 -0,0179  EUR: 29,95 0,0258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 03 июня 2019 15:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"
"Укртранснафта" не будет принимать участие в сегодняшних переговорах в России по трубопроводу "Дружба"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
27720
Версия для печати

Новое правописание: основные изменения

Новое правописание: основные изменения

КИЕВ. 3 июня. УНН. Основные изменения в украинском правописания можно разделить на две группы: собственно изменения в написании слов (без вариантов) и вариантные дополнение к действующей нормы. УНН публикует основные нововведения.

1. Без вариантов:

проєкт, проєкція;

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах;

Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без удвоения -кк-).

Написание вместе: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт;

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишем отдельно без дефиса)
но одним словоем если единое понятие півострів, півзахисник, півмісяць.

Русские фамилии:

рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький
исключение Лев Толстой.

Изменения в отдельных словах:
священник.

2. Варианты

Слова иноязычного происхождения:
Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р;

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія;

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен.

Украинский давно усвоенные слова:
і́рій і и́рій, і́род і и́род

Вариантные формы родительного падежа
ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте Минобразования.

Источник: УНН
Теги: правописание
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.