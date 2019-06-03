Новое правописание: основные изменения

КИЕВ. 3 июня. УНН. Основные изменения в украинском правописания можно разделить на две группы: собственно изменения в написании слов (без вариантов) и вариантные дополнение к действующей нормы. УНН публикует основные нововведения.

1. Без вариантов:

проєкт, проєкція;

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах;

Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без удвоения -кк-).

Написание вместе: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт;

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишем отдельно без дефиса)

но одним словоем если единое понятие півострів, півзахисник, півмісяць.

Русские фамилии:

рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький

исключение Лев Толстой.

Изменения в отдельных словах:

священник.

2. Варианты

Слова иноязычного происхождения:

Вергілій і Верґілій, Гео́рг і Ґео́рґ, Гулліве́р і Ґулліве́р;

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія;

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен.

Украинский давно усвоенные слова:

і́рій і и́рій, і́род і и́род

Вариантные формы родительного падежа

ра́дості й ра́дости, любо́ві й любо́ви, Білору́си й Білору́си.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте Минобразования.