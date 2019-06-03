Россия в Гааге обвинила Украину в ущемлении русскоязычного населения

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украина прибегает к дискриминации русскоязычного населения. Об этом во время своего выступления в Международном суде ООН заявил представитель РФ Григорий Лукьянцев, сообщает УНН.

"Украина утверждает, что Россия нарушает Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, однако сама не придерживается этого. На материковой территории прибегает к дискриминации русскоязычного населения", - заявил Лукьянцев.

Он также заявил, что крымских татар Украина начала защищать только для защиты своих политических интересов.

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Как сообщал УНН, ранее РФ в Гааге заявляла об отсутствии юрисдикции в Международный суд ООН по данному Украины иском.

Напомним, 3 июня Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.

В понедельник Международный суд ООН рассмотрит возражения РФ в иске Украины.

Украина же представит свою позицию в суде во вторник, 4 июня.